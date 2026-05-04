Достижения.рф

Стало известно о возгорании грузового судна у берегов ОАЭ

UKMTO: У берегов ОАЭ загорелось грузовое судно
Фото: istockphoto/funfunphoto

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов, вблизи Ормузского пролива, произошел пожар на борту грузового судна. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).



По данным ведомства, инцидент зафиксировали в 36 морских милях (около 66 километров) к северу от Дубая. Капитан судна передал, что возгорание случилось в машинном отделении.

Причины пожара пока не установили. Экипаж, по предварительной информации, находится в безопасности.

Позднее UKMTO получило сигнал от еще одного корабля о горящем судне у берегов ОАЭ. В настоящее время неясно, идет ли речь о том же самом или о другом судне.


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0