Стало известно о возгорании грузового судна у берегов ОАЭ

04 мая 2026, 20:40

UKMTO: У берегов ОАЭ загорелось грузовое судно

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов, вблизи Ормузского пролива, произошел пожар на борту грузового судна. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).





По данным ведомства, инцидент зафиксировали в 36 морских милях (около 66 километров) к северу от Дубая. Капитан судна передал, что возгорание случилось в машинном отделении.



Причины пожара пока не установили. Экипаж, по предварительной информации, находится в безопасности.



Позднее UKMTO получило сигнал от еще одного корабля о горящем судне у берегов ОАЭ. В настоящее время неясно, идет ли речь о том же самом или о другом судне.



