В порту Одессы горит грузовое судно Cenk T
В порту Одессы возник пожар на грузовом судне Cenk T. Как сообщает Mash, на борту сначала произошёл взрыв, а затем начался сильный пожар.
По информации издания, корабль перевозил дизельные, бензиновые и газовые генераторы производства фирмы «АКСА». Груз предназначался для Румынии, что подтверждает маршрутная карта судна.
Местные источники указывают, что подобные суда часто относят к объектам так называемой теневой энергетики, а генераторы с них могли использовать для снабжения электричеством районов около порта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки Украины на российские суда в Чёрном море не прекратятся, Москва может принять меры в отношении судов стран, которые оказывают Киеву помощь.
Читайте также: