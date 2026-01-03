В Венесуэле раскрыли, кто погиб от ударов США
Вице-президент Венесуэлы Родригес: мирные жители погибли при ударах США
Жертвами ударов США по Венесуэле стали мирные жители, чиновники и военные. Об этом заявила вице-президент латиноамериканской республики Делси Родригес.
Она осудила «жестокую агрессию, которая забрала жизни невинных венесуэльцев». Ее заявление транслировал гостелеканал VTV.
Как пишет газета The New York Times, местные власти продолжают подсчет жертв среди гражданского населения и пока не могут назвать точное число погибших.
Ранее сообщалось, что удары США по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством за время президентства Дональда Трампа.
Читайте также: