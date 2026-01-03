В США раскрыли местонахождение Мадуро
Рубио: Мадуро находится под стражей в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в настоящее время находится под стражей в США. Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио.
Политики провели телефонный разговор. Рубио сообщил Ли, что Мадуро арестовали американские военные для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям.
«Он (Рубио — прим. ред.) сообщил мне, что <…> силовые действия, которые мы наблюдали сегодня, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», — написал Ли в социальной сети X.Ранее телеканал CBS News передавал, что Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны бойцы американского элитного подразделения «Дельта».