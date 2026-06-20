Стало известно о землетрясении в Кузбассе
В Кузбассе в Беловском округе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, все городские службы работают в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Илья Середюк.
Эпицентр сейсмособытия находился в районе поселка Бачатский. Глава области отметил, что объекты жизнеобеспечения функционируют без сбоев. Министр угольной промышленности Андрей Брижак доложил, что шахты и разрезы продолжают работу в штатном режиме.
Мэр Белова Сергей Алексеев подтвердил, что информация о возможных нарушениях на местных предприятиях из-за толчков не поступала. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации и держат связь с профильными ведомствами.
Середюк также поручил главе города взять ситуацию под личный контроль. Чиновник подчеркнул, что поводов для паники нет.
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