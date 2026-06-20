Стало известно о землетрясении в Кузбассе

20 июня 2026, 15:38

Губернатор Середюк: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Кузбассе

Фото: istockphoto/allanswart

В Кузбассе в Беловском округе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, все городские службы работают в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Илья Середюк.