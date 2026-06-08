На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1,
На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1. Специалисты зафиксировали некоторые разрушения, передает Telegram-канал Mash.
Подземные толчки произошли у берегов острова Минданао, они начались ближе к трем часам ночи. Эпицентр находился недалеко от посёлка Балитон, очаг залегал на глубине 10 километров. В регионе объявили угрозу цунами. Согласно прогнозам, у берегов Филиппин возможны трёхметровые волны. Для Индонезии и Малайзии предсказывают цунами, которое достигнет метра.
Уточняется, что в городе Генерал-Сантос разрушилось как минимум одно здание. В настоящий момент спасательные службы оценивают масштаб ущерба. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что Иран нанёс ракетный удар по Израилю после двух с половиной месяцев затишья. Эта атака стала первой со стороны Тегерана после вступления в силу перемирия, она является ответом на действия Израиля в Ливане.
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