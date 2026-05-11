Стало известно о жестоком убийстве художницы в Финляндии

11 мая 2026, 19:49

В финской Котке убили художницу из России

В финском городе Котка расследуется убийство женщины-художницы, родом из России. Тело погибшей обнаружили в ночь на 10 мая, пишет издание Ilta-Sanomat.





По информации полиции Юго-Восточной Финляндии, подозреваемого уже задержали и допросили. По данным правоохранительных органов, жертва и предполагаемый преступник находились в романтических отношениях.



Журналисты выяснили, что в квартире в районе Кархувуори, двери которой опечатали, проживала супружеская пара. В частности, мужчина около 50 лет, работавший писателем, и его жена — художница и педагог. Они поженились весной 2012 года.



В своих социальных сетях погибшая указывала, что прибыла из России. На территории Финляндии она изучала прикладные науки, а затем на протяжении почти трех лет работала в учебном заведении города Коувола.



