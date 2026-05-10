В ДР Конго боевики убили почти 70 мирных жителей

10 мая 2026, 00:46

AFP: В ДР Конго члены группировки убили не менее 69 человек

На северо-востоке Демократической Республики Конго боевики убили не менее 69 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на службы безопасности африканской страны.





Атаки затронули изолированные деревни в провинции Итури. Согласно поступившей журналистам информации, жертвами стали в основном мирные жители. Власти подозревают в организации нападений вооружённую группировку под названием «Кооператив для развития Конго».



