Ушел из жизни петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов

Аркадий Соснов (Фото: кадр из «Место встречи – Невский, 70»)
Петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов скончался 20 апреля на 77-м году жизни. Об этом сообщил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на своем официальном сайте.
Соснов, родившийся 14 октября 1948 года, начал карьеру в журналистике в 1976 году после окончания Ленинградского технологического института по специальности «инженер-химик».
С 2008 года он занимал пост главного редактора журнала «Русский меценат» и был инициатором ежегодного праздника «День рождения Мецената» в Государственном Эрмитаже.
Автор книг «Обретенная природа» и «Энергия Земли», лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии СПбГУ «За гуманизм в журналистике», Соснов оставил значительный след в культурной жизни города.
Ранее стало известно, что прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. О смерти Фроликова сообщили 19 апреля, ему было 76 лет.
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С 2008 года он занимал пост главного редактора журнала «Русский меценат» и был инициатором ежегодного праздника «День рождения Мецената» в Государственном Эрмитаже.
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Автор книг «Обретенная природа» и «Энергия Земли», лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии СПбГУ «За гуманизм в журналистике», Соснов оставил значительный след в культурной жизни города.
«Искренние соболезнования семье и близким...», — написали в пресс-службе.Дата и время прощания с Сосновым пока неизвестны.
Ранее стало известно, что прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. О смерти Фроликова сообщили 19 апреля, ему было 76 лет.
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Мария Моисеева