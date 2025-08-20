В Малайзии 12-летняя девочка заработала больше родителей продажей своих интимок
В Малайзии 12-летняя девочка заработала больше родителей продажей своих интимных фотографий, после чего решила бросить школу. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».
Как оказалось, в прошлом году девочка хотела купить новую сумку, на которую у нее не хватало денег. Чтобы заработать, она решила начать продавать свои интимные фотографии, для чего была создана группа в WhatsApp*.
Вскоре школьница купила себе не только сумку, но и начала зарабатывать больше родителей. Успех побудил ее привлечь еще четырех подруг, с которыми она продолжила продавать нюдсы. В итоге девочка решила бросить школу, но тут уже взрослые поняли, в чем дело. На днях канал был заблокирован, а с детьми провели воспитательную беседу.
