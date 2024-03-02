Стало известно, откуда летел упавший на севере Петербурга БПЛА

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Первые сообщения о дроне, летевшем в сторону Санкт-Петербурга, появились около семи утра. По словам жителей Всеволожского района Ленинградской области, беспилотник двигался со стороны Ладожского озера, расположенного к востоку от Северной столицы, в сторону посёлка Углово.
Специалисты предварительно установили, что дрон был кустарного производства, на борту он нёс около 3,5 килограмма взрывчатки. Траектория полёта БПЛА была довольно необычной: судя по всему, он летел с востока, а Украина совсем не в той стороне. Целью атаки могла быть нефтебаза «Ручьи», находящаяся всего в километре от места падения аппарата.
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Александр Бойцов