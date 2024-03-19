Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» сбил украинский боевой вертолет в районе Авдеевки, передает РИА Новости со ссылкой на командира дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».
«Мы спокойно "взяли" ее [цель], сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас – и как только вошла в зону поражения – уничтожили», – сказал собеседник издания.
По его словам, цель была уничтожена на расстоянии около 7-8 км от линии соприкосновения.
До этого российские войска атаковали склад украинской военной авиации. По объектам противника наносились удары оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных подразделений и артиллерии российских военных группировок.
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Александр Климов