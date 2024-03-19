ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями два дрона ВСУ

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Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила по одному беспилотнику ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что ПВО сбили один вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью, и еще один – над Воронежской.
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Элина Позднякова