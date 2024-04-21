Стало известно, почему военные ВСУ убили полицейского в Виннице

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Украинские военные, застрелившие полицейского на блокпосту в Виннице, везли груз боевых гранат. Об этом пресс-секретарь полиции Елена Бережная сообщила украинскому телеканалу «Общественное».
Накануне стало известно, что группа мужчин, позднее оказавшихся военными ВСУ, застрелила полицейского во время досмотра в Виннице. Позднее их автомобиль был замечен в Одесской области. Полицейские начали операцию, в результате которой задержали преступников.
Двое задержанных планировали сбежать. Они напали на полицейского, поскольку перевозили запрещённый груз – боевые гранаты. В этом военные сами признались в ходе допроса.
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Анастасия Чинкова