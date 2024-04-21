В Подмосковье нашли примотанную к дереву украинскую военную радиостанцию

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В районе подмосковного Пушкино обнаружили военную радиостанцию, которая могла выполнять функцию маячка для украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что аппарат, примотанный скотчем к сосне, обнаружил местный житель во время выгуливания собаки. Рядом с деревом лежал чемодан, но мужчина не стал его открывать, опасаясь заложенных внутрь взрывных устройств.
О находке мужчина оповестил других местных жителей в городском чате. Жители Пушкино обратились в полицию с просьбой проверить подозрительную находку.
По мнению радиолюбителей, найденная станция могла координировать украинские беспилотники.
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Анастасия Чинкова