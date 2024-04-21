Сальдо: ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных на Херсонском направлении

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что украинская армия начала пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных.
По словам Сальдо, солдаты-заключенные не хотят воевать за Украину. Вместо этого они планируют использовать возможность свободы, чтобы сбежать в европейские страны. Губернатор отметил, что дела с мобилизацией у Киева обстоят весьма печально.
Ранее сообщалось, что умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Ранее сообщалось, что умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова