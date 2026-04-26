Мертвую женщину с ножевыми ранениями обнаружили в Москве

Фото: iStock/Fedorovekb

Криминалисты столичного Следственного комитета (СК) выясняют обстоятельства смерти женщины в Москве. Погибшую обнаружили в помещении на улице Верейской с множественными ножевыми ранениями.



Как сообщили в пресс-службе столичного СК, трагедия произошла вечером 25 апреля. По факту происшествия следователи организовали служебную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время специалисты работают на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ее годовалого сына.

Александр Огарёв

