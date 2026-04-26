Женщина за рулем BMW насмерть сбила пешехода в Ленобласти

Фото: iStock/Mikhail Yakovlev

Иномарка BMW сбила мужчину на пешеходном переходе в Ленинградской области. Виновником ДТП оказалась женщина-водитель.



Пострадавшего обнаружили очевидцы происшествия и сразу бросились на помощь, вызвав скорую помощь. Мужчину госпитализировали, однако впоследствии он скончался в больнице.

После аварии водитель не справилась с эмоциями и устроила скандал. Автомобилистку доставили в отдел полиции для допроса.

Недавно массовая авария произошла на Садовом кольце в центре Москвы. В результате столкновения нескольких транспортных средств погибли два человека. Одной из жертв ДТП стал водитель электровелосипеда.

Александр Огарёв

