Теракт в Колумбии унес жизни семи человек
В департаменте Каука на юго‑западе Колумбии произошел взрыв на Панамериканском шоссе. В результате атаки погибли минимум семь человек, еще 20 — пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
Он опубликовал заявление в соцсети X, где назвал случившееся неизбирательной атакой против гражданского населения и охарактеризовал происшествие как трагедию. Губернатор подчеркнул, что регион сталкивается с эскалацией терроризма, и обратился к национальному правительству с требованием принять решительные меры.
Местные власти мобилизовали все доступные ресурсы для ликвидации последствий взрыва. По словам Гусмана, больницы работают на пределе возможностей, а ситуация на Панамериканском шоссе остается неопределенной. Силы безопасности продолжают операцию на месте происшествия.
Президент Колумбии Густаво Петро квалифицировал произошедшее как акт терроризма и фашизма и прямо обвинил в организации взрыва членов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC). По данным главы государства, правоохранители установили личность организатора атаки — им оказался боевик по прозвищу «Марлон», действующий под руководством Ивана Мордиско.
Читайте также: