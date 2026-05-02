Стало известно, приведёт ли загрязнение в Туапсе к срыву летнего сезона на Кубани

02 мая 2026, 14:26

Вице-президент АТОР Ромашкин: Анапа и Геленджик готовы к туристам из Туапсе

Загрязнение побережья в Туапсинском районе, которое обострилось в апреле 2026 года, не приведёт к коллапсу туристического рынка Кубани. О перспективах сезона рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.





В беседе с URA.RU эксперт заявил: даже если ситуация с загрязнением не нормализуется в ближайшие дни и недели, у отдыхающих останется достаточно времени до лета, чтобы принять решение о поездке без спешки и лишних рисков. Специалист не прогнозирует ажиотажа и массового отказа от броней.

«Доля Туапсинского района в турпотоке Краснодарского края — 3-4%, очень немного. И это чисто летнее направление. Пока там почти нет туристов», — отметил Сергей.