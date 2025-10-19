Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку – от удара ей оторвало ногу

19 октября 2025, 15:00

В Одесской области пьяный полковник ВСУ насмерть сбил пенсионерку

Фото: iStock/Sinenkiy

В городе Беляевка Одесской области пьяный полковник ВСУ устроил аварии со смертельным исходом. Об этом сообщают украинские СМИ.