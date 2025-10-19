Достижения.рф

Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку – от удара ей оторвало ногу

В Одесской области пьяный полковник ВСУ насмерть сбил пенсионерку
Фото: iStock/Sinenkiy

В городе Беляевка Одесской области пьяный полковник ВСУ устроил аварии со смертельным исходом. Об этом сообщают украинские СМИ.



По данным региональной полиции, 44-летний военнослужащий находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения – уровень спиртного в крови составил 3,3 промилле. Он не справился с управлением автомобиля Skoda, врезался в придорожное ограждение и сбил 67-летнюю пенсионерку, которая шла по обочине. От удара женщине оторвало ногу, она скончалась на месте от кровопотери.

Водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Следствие продолжается.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0