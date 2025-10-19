Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку – от удара ей оторвало ногу
В городе Беляевка Одесской области пьяный полковник ВСУ устроил аварии со смертельным исходом. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным региональной полиции, 44-летний военнослужащий находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения – уровень спиртного в крови составил 3,3 промилле. Он не справился с управлением автомобиля Skoda, врезался в придорожное ограждение и сбил 67-летнюю пенсионерку, которая шла по обочине. От удара женщине оторвало ногу, она скончалась на месте от кровопотери.
Водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Следствие продолжается.
