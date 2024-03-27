Врач Сахаров о работе в день теракта в «Крокусе»: Это был ад

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek
Спасавший людей в «Крокус Сити Холле» врач-анестезист Вячеслав Сахаров поделился тем, как проходила работа медицинского персонала в тот вечер.
«Тот хаос и тот ужас, который там творился, — это не передать словами. Это просто был ад», — поделился он в беседе с RT.
Он добавил, что работал тяжело ранеными пострадавшими, лично распределив 30 человек по машинам скорой помощи.
«Крокус» — только начало, потенциальных «Крокусов» в России сотни — напугаем элиту, разозлим народ и натравим на вас» — таково их послание Путину», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Латышев.
Ранее стало известно о том, что пациент, который пострадал при теракте «Крокус Сити Холле», скончался в больнице.
Читайте также:
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице
Подростков из ДНР пытались привлечь к теракту как в «Крокусе» через Telegram
МВД: В Ачинске двух подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов
Мелисса Тимофеева