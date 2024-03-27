Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице

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Пациент, который пострадал при теракте «Крокус Сити Холле», скончался в больнице. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался», — заявил Мурашко.Он добавил, что медики сделали все возможное, чтобы сохранить россиянину жизнь.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Ранее в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак