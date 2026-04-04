Россиянин надругался над дочерью-подростком, пока жена отлучилась
В Екатеринбурге правоохранители подозревают местного жителя в надругательстве над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает Е1.
Инцидент произошёл в тот момент, когда мать отлучилась из дома по своим делам. После случившегося 15-летняя девушка рассказала всё матери, и та обратилась в полицию.
Правоохранители задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранту уже предъявили обвинение. В соответствии с законом за подобные действия суд может приговорить его к лишению свободы на срок до 20 лет.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Кемерово, где отчим-педофил два месяца насиловал маленькую падчерицу.
