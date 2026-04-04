В Подмосковье мужчина жестоко избил собаку на пункте приёма металлолома
На пункте приёма металлолома в подмосковном посёлке Томилино мужчина избил собаку. Об этом информирует ГУ МВД России по Московской области.
Очевидица инцидента вызвала полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника: им оказался ранее судимый житель Волгоградской области.
Мужчина заявил, что собака якобы напала на его домашнюю птицу. Из-за этого он нанёс животному несколько ударов деревянным бруском.
Заявительница самостоятельно отвезла пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее в Калининграде две женщины получили ожоги глаз, сделав замечание подросткам.
