В Подмосковье мужчина жестоко избил собаку на пункте приёма металлолома

На пункте приёма металлолома в подмосковном посёлке Томилино мужчина избил собаку. Об этом информирует ГУ МВД России по Московской области.



Очевидица инцидента вызвала полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника: им оказался ранее судимый житель Волгоградской области.

Мужчина заявил, что собака якобы напала на его домашнюю птицу. Из-за этого он нанёс животному несколько ударов деревянным бруском.

Заявительница самостоятельно отвезла пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ольга Щелокова

