Достижения.рф

19-летний петербуржец ударил ножом знакомого подростка в спину и скрылся

В Петербурге задержали 19-летнего фигуранта дела о нападении на школьника
Фото: Istock/Diy13

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на подростка. Подробности приводит пресс-служба регионального главка ведомства.



Вечером 3 апреля на Кирочной улице в Центральном районе города произошёл конфликт. В результате 15-летний подросток получил ранение. Его обнаружили недалеко от станции метро «Чернышевская».

Установлено, что 19-летний фигурант в ходе внезапно возникшего конфликта ударил ножом знакомого подростка. Пострадавший получил ножевое ранение в спину, медики доставили его в больницу.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали его. Следователи квалифицировали произошедшее по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0