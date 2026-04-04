19-летний петербуржец ударил ножом знакомого подростка в спину и скрылся
В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на подростка. Подробности приводит пресс-служба регионального главка ведомства.
Вечером 3 апреля на Кирочной улице в Центральном районе города произошёл конфликт. В результате 15-летний подросток получил ранение. Его обнаружили недалеко от станции метро «Чернышевская».
Установлено, что 19-летний фигурант в ходе внезапно возникшего конфликта ударил ножом знакомого подростка. Пострадавший получил ножевое ранение в спину, медики доставили его в больницу.
Подозреваемый скрылся с места преступления, но сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали его. Следователи квалифицировали произошедшее по статье о покушении на убийство малолетнего.
