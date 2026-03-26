Стало известно содержание личного дневника напавшего на челябинскую школу
Следователи обнаружили личный дневник подростка, который напал на школу в Челябинске. Как сообщает Telegram-канал Baza, в дневнике автор подробно рассказывал о своей ненависти к людям.
Установлено, что непосредственно перед нападением подросток долго находился в туалете школы. Когда преподаватели пришли проверить помещение, он вышел из кабинки и распылил перцовый баллончик в лица трём педагогам. После этого он отправился в класс и выстрелил из предмета, похожего на ракетницу, в лицо девочки.
В социальных сетях молодой человек публиковал мемы, посвящённые видеоиграм и шуточные посты о ненависти к людям. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
