Стало известно состояние Чибиса

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Глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев заявил о стабильном состоянии с медленной положительной динамикой губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
«Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно, — не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях.
Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием главы региона и оперативно принимают все необходимые решения», — прокомментировал в беседе с RT Панычев.
Ранее сообщалось, что Александр Быданов, который ранил губернатора Мурманской области, был помещён под стражу на два месяца. Судебное заседание проходило за пределами зала, так как задержание Быданова произошло на месте происшествия.
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