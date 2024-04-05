Малофеев о Чибисе: Боец, на которых держится страна

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Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и отметил высокие профессиональные и личные его качества.
Он пожелал ему скорейшего выздоровления.
Ранее в пресс-службе Чибиса сообщали о том, что подозреваемый уже допрашивается правоохранителями, а сам глава региона в реанимации.
Ранее мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя.
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«Это преступление не только против личности, но и против государства. Знаю Андрея Владимировича как деятельного главу региона и православного патриота. От всей души желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Он боец. На таких держится Россия», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
«Андрей Чибис проводил встречу с жителями в Апатитах. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и совершил нападение, в результате чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас губернатор находится в операционной, нападавший задержан... Сейчас ведётся допрос», — приводит RT сообщение пресс-службы.
Ранее мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя.
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Мелисса Тимофеева