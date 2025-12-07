Два человека погибли в результате аварии под Новосибирском
Авария в Новосибирской области привела к гибели двух человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Tank 500 в условиях снегопада выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с «Ладой Ларгус». В результате удара водитель и пассажирка отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Всех, кто находился в салоне внедорожника, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее массовая авария с летальным исходом произошла в Китае. Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия.
