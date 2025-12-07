07 декабря 2025, 06:05

CCTV: массовая авария в Китае унесла жизни девяти человек

Фото: istockphoto / Bilanol

Жертвами дорожной аварии в Синьцзян‑Уйгурском автономном районе Китая стали девять человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).