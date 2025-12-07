Массовая авария в Китае унесла жизни девяти человек
Жертвами дорожной аварии в Синьцзян‑Уйгурском автономном районе Китая стали девять человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).
ДТП случилось 6 декабря около 22:00 по местному времени (17:00 мск) на участке скоростной автомагистрали G30 в районе городского уезда Усу. Участниками аварии оказались пять грузовых и семь легковых автомобилей. По данным телеканала, всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.
Причиной инцидента, согласно предварительной версии, стали резко ухудшившиеся погодные условия. На трассу внезапно опустился густой туман, температура воздуха оказалась ниже нуля, а дорожное покрытие за короткий промежуток времени обледенело и стало крайне скользким.
