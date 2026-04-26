Стало известно состояние пострадавшего при стрельбе на приеме с Трампом

NBC: раненного стрелком на приеме с Трампом агента выписали из больницы
Сотрудника Секретной службы США, раненный при стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, выписали из больницы. Об этом 26 апреля сообщает телеканал NBC.



Жизни офицера ничего не угрожает — его спас бронежилет. Другие присутствовавшие на торжественном ужине не пострадали.

Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. На мероприятии также находится президент Дональд Трамп.

Стрелок — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен — был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами. При задержании он признался, что планировал покушение на членов администрации Белого дома.

