Стало известно состояние пострадавшего при стрельбе на приеме с Трампом
Сотрудника Секретной службы США, раненный при стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, выписали из больницы. Об этом 26 апреля сообщает телеканал NBC.
Жизни офицера ничего не угрожает — его спас бронежилет. Другие присутствовавшие на торжественном ужине не пострадали.
Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. На мероприятии также находится президент Дональд Трамп.
Стрелок — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен — был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами. При задержании он признался, что планировал покушение на членов администрации Белого дома.
