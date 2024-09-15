Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Египте россиян

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Всем пострадавшим в ДТП в Египте россиянам оказали медпомощь, некоторых госпитализировали, сообщает посольство РФ в Каире.
«Посольство держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего», — пояснили там.
В дипмиссии добавили, что у туристов травмы различной степени тяжести.
Автобус, двигавшийся в Каир из Шарм-эш-Шейха, перевернулся в провинции Суэц на дороге. По данным местных журналистов, в салоне были 43 туриста, 21 из которых являются россиянами, а четверо — гражданами Египта. Погибших нет. В Суэц направлен сотрудник российского консульства для оказания помощи.
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