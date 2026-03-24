Стало известно о погибших при мощном взрыве в многоэтажке в Севастополе

24 марта 2026, 01:55

Развожаев: При взрыве в доме на Корчагина два человека погибли, еще четверо пострадали

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. О подробностях трагедии рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.





Напомним, что инцидент случился в ночь на 24 марта в многоэтажке на улице Корчагина. По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже, также повреждены внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи.





«По моему поручению на месте работает директор Департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб. Штаб по ликвидации последствий возглавил лично», — добавил Развожаев.