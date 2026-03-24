Стало известно о погибших при мощном взрыве в многоэтажке в Севастополе
Развожаев: При взрыве в доме на Корчагина два человека погибли, еще четверо пострадали
В Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. О подробностях трагедии рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Напомним, что инцидент случился в ночь на 24 марта в многоэтажке на улице Корчагина. По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже, также повреждены внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи.
Соседний дом тоже пострадал: в двух подъездах начался пожар, который удалось локализовать. На месте работают 89 специалистов и 23 единицы техники, в том числе 51 сотрудник МЧС. Причины взрыва устанавливаются, ход расследования контролирует прокуратура.
Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения в школе. Те, чьи квартиры признают непригодными для проживания, будут переселены в пансионат. Известно, что два человека погибли, еще четверо получили травмы. Сейчас им оказывается помощь в больнице.
«По моему поручению на месте работает директор Департамента общественной безопасности для координации на месте работы всех оперативных служб. Штаб по ликвидации последствий возглавил лично», — добавил Развожаев.