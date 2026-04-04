Стало известно, в каких условиях жил заморенный голодом ребёнок в Петербурге
В Петербурге суд арестовал родителей младенца, умершего от голода
В Петербурге отец младенца, которого родители заморили голодом, возможно, употреблял запрещённые вещества. Об этом РЕН ТВ рассказала понятая.
Во время осмотра жилища семьи понятая обнаружила антисанитарию. Кроме того, дети почти не видели света.
«Жили как в подземелье», — отметила женщина.По словам свидетельницы, иногда глава семьи выглядел «будто не в себе». Понятая не исключила, что в такие моменты мужчина мог находиться под действием наркотиков. Ранее его уже привлекали за хранение запрещённых веществ. В семье воспитывались трое детей.
Бабушка рассказала, что младенец был желанным. Родственники отговаривали пару рожать, но они решили иначе. В день трагедии мать заметила, что ребёнок перестал дышать, и делала ему искусственное дыхание. Накануне суд заключил родителей под стражу. Следствие считает, что они решили избавиться от мальчика, лишив его еды и воды. Ребёнок погиб.