Стало известно, в каких условиях жил заморенный голодом ребёнок в Петербурге

04 апреля 2026, 10:26

В Петербурге суд арестовал родителей младенца, умершего от голода

Фото: Istock/eranicle

В Петербурге отец младенца, которого родители заморили голодом, возможно, употреблял запрещённые вещества. Об этом РЕН ТВ рассказала понятая.





Во время осмотра жилища семьи понятая обнаружила антисанитарию. Кроме того, дети почти не видели света.

«Жили как в подземелье», — отметила женщина.