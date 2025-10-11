Пострадавшие в «Крокусе» могут требовать от семей террористов возместить вред

11 октября 2025, 07:21

Фото: iStock/Antipov

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске могут потребовать от родственников нападавших возместить ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.