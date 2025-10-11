Пострадавшие в «Крокусе» могут требовать от семей террористов возместить вред
Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске могут потребовать от родственников нападавших возместить ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Журналисты изучили судебное решение по иску одного из пострадавших, Александра Загоскина, к организатору концерта.
В материале говорится, что возместить вред, включая моральный, должен человек, совершивший теракт, члены его семьи или другие близкие. Это станет возможным при наличии доказательств, что они получили деньги в результате террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не хотят общаться с ними.
