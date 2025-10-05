Перед нападением на посетителей «Крокуса» боевики ждали от куратора команды по телефону

05 октября 2025, 06:10

ТАСС: Напавшие на «Крокус» боевики ждали от куратора команды по началу теракта

Фото: iStock/Farion_O

Совершившие нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» действовали исключительно по команде своего куратора. Они не принимали самостоятельных решений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.





Согласно показаниям, зачитанным в суде, участники теракта в «Крокус Сити Холле» ожидали телефонного сигнала от куратора, прежде чем начать атаку.



Преступники направились в здание, когда им поступила прямая команда. Материалы уголовного дела в отношении этого «руководителя» уже выделили в отдельное производство.



