Перед нападением на посетителей «Крокуса» боевики ждали от куратора команды по телефону
ТАСС: Напавшие на «Крокус» боевики ждали от куратора команды по началу теракта
Совершившие нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» действовали исключительно по команде своего куратора. Они не принимали самостоятельных решений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Согласно показаниям, зачитанным в суде, участники теракта в «Крокус Сити Холле» ожидали телефонного сигнала от куратора, прежде чем начать атаку.
Преступники направились в здание, когда им поступила прямая команда. Материалы уголовного дела в отношении этого «руководителя» уже выделили в отдельное производство.
Стало известно, что Светлаков и Малахов «выпали» из дела о «Крокусе»
Ранее выяснилось, что нападавшие говорили между собой на арабском, при этом они общались по телефону с неизвестной женщиной.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла огромное количество людей, а затем подожгла «Крокус».