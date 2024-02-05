Стало известно, за что убили бойца Мутаева в Махачкале

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Застреливший бойца ММА Магомеда Мутаева в Махачкале признался, что сделал это после систематических издевательств над ним, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 31 января в столице Республики Дагестан Махачкале застрелили 21-летнего бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева. Убийца выстрелил в него не менее семи раз, он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Четыре дня спустя был задержан подозреваемый в совершении этого преступления — 18-лений Надырхан Кадирханов. Он признался в содеянном, а также стал сотрудничать со следствием — рассказал, как застрелил бойца во всех подробностях и показал, где спрятал оружие.
По информации Baza, Кадирханов совершил убийство из мести. Ранее он и убитый дружили, но потом между молодыми мужчинами произошёл конфликт. Кадирханова избили толпой, вырвали ему волосы, а также угрожали выжечь нецензурное слово на спине. Две недели спустя над ним продолжили издеваться, но уже словесно — компания стала писать Кадирханову, что он не мужчина и всячески оскорблять его. 31 января он не выдержал и пошёл на убийство своего обидчика.
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Четыре дня спустя был задержан подозреваемый в совершении этого преступления — 18-лений Надырхан Кадирханов. Он признался в содеянном, а также стал сотрудничать со следствием — рассказал, как застрелил бойца во всех подробностях и показал, где спрятал оружие.
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Евгения Парфентьева