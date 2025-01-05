«Он ей голову пробил»: как «Юный Чикатило» чуть не убил 11-летнего ребёнка и кто ещё стал жертвой садиста из Мурманской области

15-летний подросток пытался расправиться с 11-летним мальчиком. Он полагал, что у него всё вышло, и совсем не сожалел о сделанном. Ребёнку удалось выжить, но выяснилось, что это не единственное преступление в биографии «юного Чикатило» — так подростка прозвали местные жители за особую жестокость.