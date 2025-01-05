«Он ей голову пробил»: как «Юный Чикатило» чуть не убил 11-летнего ребёнка и кто ещё стал жертвой садиста из Мурманской области

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15-летний подросток пытался расправиться с 11-летним мальчиком. Он полагал, что у него всё вышло, и совсем не сожалел о сделанном. Ребёнку удалось выжить, но выяснилось, что это не единственное преступление в биографии «юного Чикатило» — так подростка прозвали местные жители за особую жестокость.
Полицейские плакали, когда откапывали ребёнка
21 февраля 2020 года в городе Кандалакша Мурманской области 15-летний Кирилл Гаврилов побил 11-летнего Лёшу. Он якобы хотел наказать одноклассника своего младшего брата — у детей завязался конфликт, сообщил РЕН ТВ.
Мама Лёши долгий период и не подозревала, что у сына проблемы в школе. За несколько недель до инцидента она всё узнала. Женщина обратилась с жалобой в школу, там её отправили к правоохранительным органом. После случившегося какое-то время Кирилл успешно прикидывался хорошим парнем, он даже был в гостях у Лёши. Однако через две недели напал на мальчика.
Кирилл заставил одноклассниц Лёши смотреть на избиение ребёнка. Когда мальчик потерял сознание, то подросток подумал, что убил его. Лёша остался лежать в снегу.
К счастью, мальчика увидели взрослые — их привела в замешательство верхняя одежда, валявшаяся неподалёку. Со слов местных жителей, полицейские плакали, когда откапывали ребенка.
«Он натуральный Чикатило!»
«Помнит только свое имя и узнал папу... Следствие задержало Кирилла, но я уверена, что и на этот раз он уйдет от ответственности. Он имеет «отличные» характеристики, он нападает только на маленьких... вводит всех в заблуждение... Он натуральный Чикатило!» — отмечала местная жительница.
После ужасного нападения начали всплывать и другие дела Кирилла. В 2017 году подросток (тогда ему еще не было 14 лет) столкнул с дамбы восьмилетнего ребёнка. Мальчик скончался. В то время «юный Чикатило» смог избежать наказания из-за возраста — его только отправили в психиатрическое учреждение на месяц.
По некоторой информации, Кирилл улыбался, когда говорил об убийстве инспектору по делам несовершеннолетних.
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«Юный Чикатило» был садистом с малолетства: он проявлял жестокость к животным, бросал людям под ноги петарды, а в начальной школе ударил беременного педагога в живот.
За временной отрезок с 2016 года он побил минимум шесть мальчиков и девочек 2005–2008 годов рождения. Часть своих жертв он даже не знал до нападения. Говорят, Кирилл мог перенять садистские наклонности от отца.
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Родители «юного Чикатило»
Отец Кирилла раньше работал в правоохранительных органах. В какой-то момент он пристрастился к спиртному и начал бить супругу, сына. Позднее семья распалась.
После разлада в семье мать не могла контролировать Кирилла. Подростка отправили жить к бабушке — её Кирилл якобы даже избивал. Однако мама «юного Чикатило» всегда вставала на его защиту. В полиции она уверяла, что он нормальный парень и никому не причиняет вреда.
«Как мне кажется, отец Андрея мог замять дело по его первому убийству при помощи своих связей. Надеюсь, в этот раз так не получится», — говорил собеседник «Ленты.ру».
Мать юного садиста трудилась в магазине. Женщина тоже оказывалась в центре внимания: пыталась задержать девочку-подростка, якобы укравшую что-то в магазине.
«Закидайте меня «тапками», но я вступлюсь за его мать! Она хорошая женщина, да она одна его воспитывает... Вернее, она работает с утра до ночи, чтобы обеспечить себя и его! Возможно, есть и её вина в упущении, но не надо унижать и оскорблять ее, пожалуйста!»; «Ну да, святая, в магазине детей бить. Девочку при мне хотела поколотить, не дал, сказал — заяву напишу, испугалась. П.С. Девочка мне не знакома, ничего не крала, просто той показалось, что украла», — обсуждали мать Кирилла в Сети.
«Ему уже ничем не поможешь»
Знакомые описывали Кирилла как «маньяка и убийцу».
«Это не ребенок, это ****. Моя дочь от него тоже пострадала. Он ей голову пробил. Я писала заявление, и все *****. И родители, как говорят, с ним ничего поделать не могут», — отметила одна из жительниц Мурманской области в социальных сетях.
«Колотил он и моего брата. Еще немного, и (...). Ладно я вовремя из магазина вышла. Ему уже ничем не поможешь, он и так 3 раза в психиатрической больнице лежал, а его мама пытается его то защитить, то наоборот, за решетку его отправить», — рассказала ещё одна девушка.
«Да, нам с подругой 3 года назад угрожал, а сейчас...» — написал один из мальчиков.
«Я его знаю, знакома с ним и его мамой лично, а одна из девочек — моя сестра, он у нее телефон забрал и не отдавал», — поделилась девочка.
Ещё ходили слухи, что якобы убийство восьмилетнего мальчика не было единственным. Говорили, что Кирилл в 2017 году мог лишить жизни взрослого мужчину, но в Следственном комитете эту информацию опровергли.
«Распространяемые в СМИ сведения о совершении обвиняемым противоправных действий в отношении мужчины без определенного места жительства, повлекших смерть последнего, не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.
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Приговор «юному Чикатило»
15 июля 2020 года Кирилла осудили на 4 года и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.
«В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и дал признательные показания», — пояснили в Следственном комитете.
В скором времени Кирилл выйдет на свободу. Сейчас ему уже 20 лет, и никто не знает, помогло ли наказание осознать вину.
Помимо «юного Чикатило» наказание понесли и работники органов профилактики. Кирилл же учился в общеобразовательной школе, а его действия никто не контролировал.
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