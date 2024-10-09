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Врачи спасти младенца от внезапной смерти

Педиатр Шипилова раскрыла как спасти младенца от синдрома внезапной смерти
09 октября 2024, 03:54
Фото: istock/NataliaDeriabina

Фото: istock/NataliaDeriabina

Внештатный педиатр департамента здравоохранения ХМАО Галина Шипилова предупредила о необходимости соблюдения определённых мер для предотвращения синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ).
По её словам, укладывать детей спать следует отдельно от родителей.

«Чтобы уберечь ребёнка от несчастного случая, следуйте следующим правилам. Во-первых, малыш должен спать отдельно от родителей. Заранее подготовьте для него кроватку с жёстким матрасом. Во-вторых, убедитесь, что в кроватке нет посторонних предметов (подушек, игрушек, одеял), способных перекрыть дыхательные пути», — сообщила Шипилова в Telegram-канале взрослой поликлиники Нижневартовска.


Также врачи рекомендуют укладывать ребёнка спать на спину и избегать использования полотенец или подкладок, которые могут привести к удушению. В последние годы отмечается рост случаев детской смертности от немедицинских причин, в том числе от СВСМ и внешних причин.

По данным Росстата, в ХМАО за семь месяцев 2024 года зафиксировано 47 случаев смерти младенцев до года, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда таких случаев было 27.

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Алаудинов сказал только это о задержании адвоката Шапиро
Алаудинов признался в отсутствии стыда за дружбу с задержанным адвокатом Шапиро
09 октября 2024, 03:40

Фото: istock/Rawf8

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал задержание своего экс-адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Алаудинов подчеркнул, что относится к этому событию сдержанно и не испытывает стыда за дружбу с Шапиро.

«Задержанный адвокат — такой же, как и все остальные. Спекуляции о наших связях как адвоката с подзащитным неуместны. Если человек виновен, он должен понести наказание, а если нет — вернуться к семье. Я общался и дружу с Шапиро, и мне абсолютно не стыдно за это!» — отметил Алаудинов в своем Telegram-канале.
Командир «Ахмата» выразил благодарность Шапиро за поддержку бойцов СВО, а также подтвердил, что адвокат участвовал в его защите в деле об отравлении генерал-майора в 2023 году.

Ранее стало известно об аресте Шапиро, которому грозит до 10 лет лишения свободы за вымогательство 400 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела.

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#мужчины
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Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек
РИА: родители погибших в Тольятти девочек на момент убийства были на допросе
09 октября 2024, 03:31

Фото: istock/Alexey_M

Родители двух девочек, убитых в Тольятти, на момент трагедии находились на допросе в правоохранительных органах.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, они были вызваны по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление на сожителя ранее подавала мать детей.

«Сожитель женщины неоднократно избивал её и изменял. Она написала заявление о незаконном проникновении в жилье, но позже пара помирилась и снова начала жить вместе. Несмотря на это, родителей вызвали на допрос. С детьми в квартире осталась старшая 13-летняя дочь. Тела погибших девочек обнаружила их 10-летняя сестра», — сообщил источник.
Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями.

Напомним, у женщины было трое детей от первого сожителя — девочки 18, 13 и 10 лет, и еще двое — от нынешнего партнера, девочки 2 и 5 лет. Старшая дочь, 18-летняя, проживала отдельно. Семья, по данным источника, характеризовалась положительно, никаких признаков психических отклонений у 13-летней девочки ранее не наблюдалось.

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В Москве произошло ДТП со скорой помощью, есть пострадавшие
На западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь, пострадали три человека
09 октября 2024, 01:49

Фото: istock/maxim4e4ek

В результате ДТП на западе Москвы столкнулись автомобиль такси и машина скорой помощи, в аварии пострадали три человека.
«Инцидент произошел на улице Авиаторов, где на одном из перекрестков столкнулись такси и скорая помощь. В результате аварии три человека получили травмы», — сообщили источники в правоохранительных органах.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что во время тумана, который часто бывает осенью, даже опытные водители должны проявлять осторожность при вождении, так как плохая видимость может привести к искажённому восприятию расстояния и скорости. Водителю становится сложнее ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП. Министерство транспорта Московской области рекомендует отложить поездку при плохой видимости.

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Дуров раскрыл, как изменится Telegram после его ареста
Дуров: в Telegram можно будет добавлять медиа после отправки
09 октября 2024, 01:06

Фото: istock/Pinkypills

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о ряде значительных обновлений для мессенджера. Среди новых функций — возможность досылать медиафайлы после отправки сообщения и просмотр времени редактирования сообщений.
Эти изменения также включают улучшения для хэштегов и подарков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений, и уже сегодня у нас есть полностью готовые версии с реализованными функциями», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале.
Одно из ключевых нововведений — возможность добавлять медиа в уже отправленные сообщения, что станет удобным инструментом для пользователей. Также Дуров отметил, что за один день команда Telegram смогла реализовать эти обновления, что демонстрирует скорость и эффективность работы мессенджера.

Ранее в октябре Telegram уже представил обновление с возможностью отправки подарков и верификации номеров телефонов клиентов с помощью новой платформы.

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#новости
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Пять детей и два мужчины: раскрыты подробности о семье убитых в Тольятти девочек
Mash: подозреваемой в убийстве двух девочек в Тольятти является сестра
09 октября 2024, 00:04

Фото: istock/Achisatha Khamsuwan

В семье двух убитых девочек из Тольятти воспитывались пять детей от двух разных сожителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, у женщины было трое детей от первого сожителя — девочки 18, 13 и 10 лет, и еще двое — от нынешнего партнера, девочки 2 и 5 лет. Старшая дочь, 18-летняя, проживала отдельно. Семья, по данным источника, характеризовалась положительно, никаких признаков психических отклонений у 13-летней девочки ранее не наблюдалось.

Другой источник в силовых структурах сообщил, что родители оставили двух младших детей на попечение старшей сестры. Тела убитых девочек обнаружила 10-летняя сестра.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Тольятти были найдены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, включая малолетних. По данным следствия, подозреваемой в убийстве является 13-летняя сестра погибших.

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#тела
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В Адлере турист устроил погром в магазине и разбил сотни бутылок вина — видео
В Адлере сердитый турист устроил погром в магазине и разбил сотни бутылок вина
08 октября 2024, 20:06

Фото: istockphoto/VadimZakirov

В Адлерском районе Сочи неадекватный турист из Нижегородской области устроил погром в магазине «Магнит». Он перебил множество бутылок с алкоголем, а также разбил витражное стекло.
Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале регионального управления МВД. На кадрах видно, как в стеклянную стену магазина влетает винная бутылка. Затем в образовавшуюся пробоину вылезает довольно агрессивный мужчина и запускает следующую бутылку в сторону прохожих. Позже выяснилось, что внутри торгового зала буян крушил полки с алкоголем, разбрасывая бутылки по всему магазину.

Дебошира задержали подъехавшие правоохранители. Объяснить причину своего буйного поведения 37-летний турист из Новгородской области внятно не смог. Сейчас проводится проверка по факту происшедшего. Также устанавливается сумма ущерба, нанесённого торговой точке.







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Внук напал с ножом на своего дедушку в Раменском
08 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Внук напал с ножом на своего дедушку в ходе конфликта в Раменском в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина 1943 года рождения с серьёзными телесными повреждениями.

По предварительной версии, в квартире одного из домов Раменского произошёл конфликт между пострадавшим пенсионером и его внуком. В ходе перепалки второй нанёс дедушке ножевые ранения.

Подозреваемый 2006 года рождения задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#полиция
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Вдову Маслякова оштрафовали за злоупотребление свободой СМИ
Главреда «КВН ТВ» Светлану Маслякову оштрафовали на четыре тысячи рублей
08 октября 2024, 19:12

Фото: iStock/Zolnierek

Вдову Александра Маслякова Светлану оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что главреда телеканала «КВН ТВ» признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. В качестве наказания ей был выписан штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Подробности дела не приводятся.

Подчеркнём, что данная статья заключается в запрете на распространение информации об организации, включённой в перечень общественных и религиозных объединений, без указания на то, что данная компания ликвидирована или запрещена.

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Экс-чиновник ЦИК Украины: Зеленский хочет уничтожить рейтинг военных
Экс-чиновник ЦИК Украины: Зеленский хочет уничтожить рейтинг военных
08 октября 2024, 18:40

Режим Владимира Зеленского хочет перед возможным проведением выборов на Украине максимально снизить рейтинг военных. Так считает экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера. Об этом он заявил в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.
«До меня периодически доходит информация, что к выборам есть намерение запустить сразу несколько политических проектов с военными. Во-первых, чтобы попытаться умножить на ноль авторитет генерала Залужного», — заявил Магера.
Второй причиной он назвал попытку понизить статус военных в принципе.

Магера уверен, что киевские власти не довольны тем, что рейтинг военных Зеленский вместе со своими сторонниками сделает все, чтобы исправить этот момент.

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