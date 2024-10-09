Врачи спасти младенца от внезапной смерти

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Внештатный педиатр департамента здравоохранения ХМАО Галина Шипилова предупредила о необходимости соблюдения определённых мер для предотвращения синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ).
По её словам, укладывать детей спать следует отдельно от родителей.
Также врачи рекомендуют укладывать ребёнка спать на спину и избегать использования полотенец или подкладок, которые могут привести к удушению. В последние годы отмечается рост случаев детской смертности от немедицинских причин, в том числе от СВСМ и внешних причин.
По данным Росстата, в ХМАО за семь месяцев 2024 года зафиксировано 47 случаев смерти младенцев до года, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда таких случаев было 27.
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«Чтобы уберечь ребёнка от несчастного случая, следуйте следующим правилам. Во-первых, малыш должен спать отдельно от родителей. Заранее подготовьте для него кроватку с жёстким матрасом. Во-вторых, убедитесь, что в кроватке нет посторонних предметов (подушек, игрушек, одеял), способных перекрыть дыхательные пути», — сообщила Шипилова в Telegram-канале взрослой поликлиники Нижневартовска.
Также врачи рекомендуют укладывать ребёнка спать на спину и избегать использования полотенец или подкладок, которые могут привести к удушению. В последние годы отмечается рост случаев детской смертности от немедицинских причин, в том числе от СВСМ и внешних причин.
По данным Росстата, в ХМАО за семь месяцев 2024 года зафиксировано 47 случаев смерти младенцев до года, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда таких случаев было 27.
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Елена Перлова