В Подмосковье возбудили дело против избившего девушку треш-блогера

21 августа 2025, 11:52

Фото: iStock/Vital Hil

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения треш-блогера на девушку в Шатуре. Об этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила в беседе с «Лентой.ру».