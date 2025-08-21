Достижения.рф

В Подмосковье возбудили дело против избившего девушку треш-блогера

Фото: iStock/Vital Hil

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения треш-блогера на девушку в Шатуре. Об этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила в беседе с «Лентой.ру».



Отмечается, что в отношении мужчины было открыто дело по статье УК РФ о хулиганстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства.

Известно, что напавший является молодым блогером, который ведёт закрытый канал в соцсетях с социально порицаемым контентом.

Напомним, что 19 августа на детской площадке произошло нападение на жительницу Шатуры. В этот день треш-блогер отмечал день рождения и жестоко избил потерпевшую. Не уточняется, каковы его мотивы, и был ли он ранее знаком с девушкой.

Анастасия Чинкова

