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Старейшего вора в законе Семипалатинского нашли повешенным в колонии

Вора в законе из Казахстана Семипалатинского нашли повешенным в колонии
09 октября 2024, 20:50
Фото: istockphoto/Gatsi

Фото: istockphoto/Gatsi

Уголовника, имеющего криминальный статус «вор в законе» Айткали Маймушева, известного как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима в Карелии. Там он отбывал срок за преступный статус и наркотики. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
66-летний Маймушев находился в ИК-1 в поселке Надвоицы Республики Карелия с декабря 2023 года. 10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил его к девяти годам строгого режима за статус преступных кругах и незаконное хранение наркотиков.

Маймушеву дали кличку «Семипалатинский» и «короновали» в 1997 году, после чего активно пропагандировал криминальную идеологию и руководил асоциальными элементами в преступном мире.



В январе 2022 года Семипалатинский задержали в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него нашли метадон. Этот инцидент стал одним из множества в его долгой криминальной карьере. При каких обстоятельствах наступила смерть Маймушева, не раскрывается.

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#колония
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#криминал
«Такого не было 30-50 лет»: пустыню Сахара затопило, погибли люди
Пустыню Сахара частично затопило впервые за 30 лет
09 октября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/piyaset

Пустыню Сахара частично затопило дождевой водой впервые за несколько десятилетий, что привело к трагическим последствиям в Алжире и Марокко, где погибли люди. Об этом сообщило издание The Independent.
По информации местных СМИ, после проливных дождей вода хлынула через пески и оазисы, и унесла жизни более 20 человек. Дожди в сентябре превысили среднегодовые нормы в ряде регионов, где обычно выпадает менее 250 мм осадков в год.

Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что такое количество осадков за столь короткий срок в регионе не наблюдали от 30 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», движущийся к Соединённым Штатам, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Власти Флориды эвакуировали более 5,5 миллиона человек из прибрежных районов. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.

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Смоленские власти помогут пострадавшим при предотвращении теракта полицейским
Губернатор Анохин: пострадавшим при предотвращении теракта полицейским помогут
09 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Dzurag

Правительство Смоленской области окажет содействие для скорейшего выздоровления полицейских, пострадавших в ходе предотвращения теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом губернатор области Василий Анохин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в среду была предотвращена попытка совершения теракта в центре Смоленска. Сотрудники дежурной смены полиции смогли оперативно задержать злоумышленника с самодельным взрывным устройством, спрятанном в папке с документами. В ходе задержания оно сдетонировало, контузив двух правоохранителей и ранив самого террориста.

Правительство региона окажет максимальное содействие для полного выздоровления пострадавших силовиков, подчеркнул Анохин.

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#полицейские
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#губернатор
#пострадавший
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Смерть в машине с 18 кошками в Подмосковье: жуткие подробности из жизни странной семьи
09 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/Annadokaz

29 сентября к гипермаркету в Пушкино вызвали бригаду скорой помощи для 22-летней Екатерины, страдающей сахарным диабетом. Мать девочки попросила приехать врачей к автомобилю на парковке у магазина. Спасти девушку не удалось. Она скончалась в день рождения матери. Позже в этой истории начали всплывать все новые странности. Оказалось, что машина на парковке служила женщинам домом, а жили они там в компании 18 кошек. Подробности в материале «Радио 1».

Спасение кошек


Через пять дней после смерти девушки в минивене «Крайслер», одиноко стоящем на парковке у магазина на Ярославском шоссе, зооволонтеры увидели в окне кошек. Много. Всего насчитали 18 особей: два крупных мейн-куна и 16 беспородных, среди которых были и котята.

Окна в машине были слегка приоткрыты, а в Москве шел дождь. Запертые животные жадно слизывали капли, попадающие внутрь. Они также пытались выбраться, но щель была слишком узкой. Москвичка Анна Тараканова твердо решила спасти всех. Тогда для спасения несчастных собрали целый отряд, однако на месте выяснилось, что машина не заперта. Сиденья и пол автомобиля были усыпаны кошачьими экскрементами.

Охранники рассказали Анне, что в машине жила женщина и ребенок, страдающий сахарным диабетом. Девочка недавно умерла, 4 октября ее похоронили, а женщину забрали в больницу на диагностику.

Всех кошек забрали и после взятия анализов направили на передержку. Все животные оказались относительно здоровыми и уже ждут новых хозяев.

Канистры с человеческими испражнениями


Кроме кошачьих экскрементов в машине также обнаружили и человеческие. Багажник авто также был забит канистрами с человеческими испражнениями. При этом сотрудники гипермаркета рассказывают, что женщины жили в этой машине.

«Да, жили они в ней. Мыться в туалеты ходили, покупали самую дешевую еду и кошачий корм. Пахло неприятно от них. Периодически они исчезали на пару месяцев, потом снова появлялись», — передает «Комсомольская правда» слова сотрудников магазина.

Ранее этот автомобиль на белорусских номерах был замечен в подмосковном Пушкине и у метро «Алексеевская». Однако последний год он был припаркован у гипермаркета на Ярославском шоссе и был не на ходу. Появились даже люди, которые смогли опознать машину и ее жильцов. Ими оказались те, кто ранее так или иначе помогал женщинам. Оказалось, что семья приехала из Саратовской области.

И чтец, и жнец, и на дуде игрец


Мама Станислава все же пыталась заработать деньги. Она вела соцсети, где предстает крайне активным человеком. Она говорит о себе так: кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку, театральный режиссер и визажист. При этом в интернете есть даже положительные отзывы о ее работе репетитором. Однако лично женщину никто не видел, а занятия она проводила онлайн прямо из своей машины.

По данным KP.RU, на женщине висит суммарный долг более миллиона рублей: кредиты и налоги. На кредитные деньги женщина купила автомобиль и жила вместе с дочерью.

Жизнь на Арбате и дом в Подмосковье


Нашлись и знакомые семьи, которые рассказали, что по словам женщин, они жили на Арбате. Станислава подрабатывала визажистом, а вместе с ней всегда рядом была ее дочь.

Потом они якобы купили дом в Подмосковье, но их обманули. При этом помощи они не просили.

Полиция выясняет обстоятельства


На сегодняшний день известно, что данным инцидентом заинтересовалась полиция. Силовики организовали выемку документов из зловонного багажника автомобиля. При этом достоверно пока не известно, где сейчас находится мать. Проводится соответствующая проверка.

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#полиция
#ребёнок
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#женщины
#сотрудники
#машины
#девочка
#машина
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Писательница из Канады съела прах покойного мужа, узнав о его изменах
09 октября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Канадская писательница Джессика Уэйт отомстила мужу за многочисленные измены уже после его смерти. Она съела прах неверного супруга.
Разоблачила изменника вдова сразу же после его кончины, сообщает газета The New York Post. Все его похождения вскрылись благодаря планшету покойного. Там Джессика обнаружила обширную переписку мужа вполне конкретного содержания. Выяснилось, что супруг постоянно обманывал её, говоря, что задерживается на работе, а сам посещал любовниц, которых у него было несколько.

К посмертной мести писательница как человек творческий подошла изобретательно. Сначала она смешала прах усопшего супруга с собачьими фекалиями, но потом вспомнила всё хорошее, что было у них за время семейной жизни, и ей стало стыдно. Тогда оставшийся прах она просто съела. Не всех жена поедом ест при жизни, некоторым и после смерти достаётся.

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#измена
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Двое полицейских получили контузию при задержании террориста в Смоленске
В Смоленске двое полицейских контужены при задержании пытавшегося взорвать УМВД
09 октября 2024, 17:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Смоленске во время задержания мужчины, пытавшегося пронести взрывное устройство в здание управления МВД РФ по региону, двое полицейских получили контузию. Об этом УФСБ РФ по Смоленской области сообщило в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при задержании и сам злоумышленник получил ранения. Все трое пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Смоленске задержали 30-летнего электрика из Тверской области, который пытался пронести в папке для документов самодельное взрывное устройство. В момент задержания оно сдетонировало, ранив правоохранителей и самого злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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#полицейские
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#фсб
#пострадавший
#госпитализация
#задержание
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Раскрыта личность мужчины, который пытался устроить теракт в Смоленске
SHOT: в Смоленске задержали жителя Тверской области, пытавшегося устроить теракт
09 октября 2024, 16:45

Фото: iStock/BrianAJackson

В Смоленске задержали мужчину, который пытался устроить теракт в здании местного управления МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что им оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области. Его задержали сотрудники ФСБ около здания ведомства. Мужчина пытался пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в папке для документов. В ходе задержания оно сдетонировало, ранив самого Дмитрия и контузив двух полицейских.

В настоящее время улица Дзержинского в центре Смоленска, где произошёл инцидент, перекрыта. Там же смоленскими спецслужбами был подорван автомобиль задержанного, на который, предварительно, также было установлено СВУ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта.

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#теракт
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#задержание
#автомобиль
#уголовное инцидент
#мужчина
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В подмосковном Ногинске на центральном рынке возник крупный пожар
09 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

На центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Над городом поднимаются клубы чёрного дыма, которые видны даже на окраинах.
Пожар начался около 15:30, сообщает сетевое издание regions.ru. Загорелось здание площадью 150 на 40 метров. Площадь возгорания уточняется. Местные жители сообщают, что в окрестных домах, несмотря на закрытые окна, в квартирах стоит едкий запах горелого пластика. Официальных сообщений о причинах возникновения пожара пока не поступало.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения и специальная техника. Ногинская прокуратура взяла под контроль установления обстоятельств пожара на центральном рынке города. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.

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#техника
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#здание
#сотрудники
#подмосковье
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В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании УМВД РФ
09 октября 2024, 16:19

Фото: iStock/irene_rebrova

В Смоленске предотвратили попытку теракта в здании регионального управления МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.
Отмечается, что сотрудники силового ведомства задержали мужчину, который пытался пронести в здание МВД самодельное взрывное устройство (СВУ). Он прятал его в папке с документами.

В ходе задержания устройство сдетонировало. В результате сам мужчина был ранен, также контужены два полицейских.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Сразу же после произошедшего силовики осмотрели автомобиль, на котором приехал задержанный. Он был накрыт тентом. Внутри специалисты обнаружили что-то подозрительное, поэтому приняли решение подорвать его на месте.

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#фсб
#теракт
#автомобиль
#взрыв
#россия
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Пилот компании Turkish Airlines умер во время полёта из Сиэтла в Стамбул
09 октября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

Капитан-пилот авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан скончался на борту самолёта прямо во время полёта. Борт Airbus 350 выполнял рейс по маршруту Сиэтл - Стамбул.
Об этом в социальной сети Х сообщил представитель компании Яхъя Устюн. По его словам, лётчик потерял сознание во время полёта. Его коллеги и стюардессы пытались оказать ему помощь и привести в чувство. Когда это не удалось, экипаж принял решение запросить экстренную посадку в Нью-Йорке, рассказав представителям наземных служб о случившемся.

После приземления на борт сразу же поднялись лётчики, но командир воздушного судна был уже мёртв. Выяснилось, что он скончался ещё в воздухе. Пилоту было 59 лет. Представитель компании уточнил, что Пехливан проходил обязательный периодический медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать ему выполнять свои обязанности.

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