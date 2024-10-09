Старейшего вора в законе Семипалатинского нашли повешенным в колонии

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Уголовника, имеющего криминальный статус «вор в законе» Айткали Маймушева, известного как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима в Карелии. Там он отбывал срок за преступный статус и наркотики. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
66-летний Маймушев находился в ИК-1 в поселке Надвоицы Республики Карелия с декабря 2023 года. 10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил его к девяти годам строгого режима за статус преступных кругах и незаконное хранение наркотиков.
Маймушеву дали кличку «Семипалатинский» и «короновали» в 1997 году, после чего активно пропагандировал криминальную идеологию и руководил асоциальными элементами в преступном мире.
В январе 2022 года Семипалатинский задержали в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него нашли метадон. Этот инцидент стал одним из множества в его долгой криминальной карьере. При каких обстоятельствах наступила смерть Маймушева, не раскрывается.
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Маймушеву дали кличку «Семипалатинский» и «короновали» в 1997 году, после чего активно пропагандировал криминальную идеологию и руководил асоциальными элементами в преступном мире.
В январе 2022 года Семипалатинский задержали в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него нашли метадон. Этот инцидент стал одним из множества в его долгой криминальной карьере. При каких обстоятельствах наступила смерть Маймушева, не раскрывается.
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Лия Мурадьян