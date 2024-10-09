В Москве-реке неподалёку от «Москвы-сити» всплыло тело неизвестного мужчины

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко
Тело неизвестного мужчины всплыло сегодня рано утром в Москве-реке неподалёку от Московского международного делового центра «Москва-сити». Его обнаружили прохожие.
Тело плавало в реке примерно в пяти метрах от берега, сообщает телеграм-канал SHOT. Люди, идущие на работу, увидели утопленника недалеко о Шелепихинской набережной. На вид погибшему мужчине около 30 лет, на нём коричневые джинсы и синяя спортивная кофта.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители пытаются выяснить, что произошло с погибшим. Носила ли его смерть криминальный характер, пока не установлено. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Возможно, это позволит приблизиться к установлению причины его гибели. Точная причина смерти будет названа после экспертизы.
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Александр Бойцов