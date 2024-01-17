Старовойт: Дрон-камикадзе повредил дом в Свердликово

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Украинский дрон-камикадзе повредил один дом в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня в селе Свердликово Суджанского района украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение. Осколками посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — прокомментировал ситуацию Старовойт.
Губернатор отметил, что собственнику повреждённого дома будет оказана помощь в ремонте.
17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над регионом были сбиты семь украинских беспилотников.
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Евгения Парфентьева