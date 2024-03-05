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В Воронеже объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Гусев: со стороны Украины приближаются БПЛА
05 марта 2024, 11:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о приближении беспилотных летательных аппаратов к Воронежу.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны города находятся в состоянии готовности для возможного противодействия атаке. В связи с этим в Воронеже объявлена авиационная опасность.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 февраля мэрия Воронежа также сообщила о приближении пяти беспилотных летательных аппаратов к городу. Позднее местные власти уточнили, что эти БПЛА не пересекли границ Воронежской области. Также 18 февраля над Воронежем был сбит беспилотный летательный аппарат, при этом никто не пострадал.

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В Курской области сбили украинский беспилотник
05 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Diy13

Ранним утром 5 марта в Курской области был замечен украинский беспилотник. Вражеский объект был оперативно сбит российскими силами ПВО. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Около 9.30 утра в понедельник, 5 марта, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области дежурными средствами ПВО Российской Федерации. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Сейчас территория обследуется специалистами для выявления фрагментов подбитого вражеского летательного аппарата.

Ранее также сообщалось, что сегодня в Белгородской области беспилотник попал в нефтебазу, вследствие чего в резервуаре с нефтепродуктами случился взрыв и начался пожар. Все оперативные службы работают на месте для выяснения обстоятельств произошедшего.

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#беспилотник
#курская область
#россия
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«В себя поверили»: Боец ВС РФ рассказал, как легко подбил танк Abrams
Боец «Рассвет» рассказал, как подбил первый танк Abrams ударом дрона под башню
05 марта 2024, 10:42

Фото: istock / dr_evil

Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет признался, что уничтожить американский танк «Абрамс» было крайне просто. Он отметил, что удивился самонадеянности украинских солдат. Рассказ военного опубликовало Министерство обороны в своем Телеграм-канале.

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал боец, добавив, что второй дрон полностью вывел танк из строя.
Боец предположил, что военные ВСУ «поверили в себя», выехав на открытую местность, и подумав, что они едут неуязвимые.

Военнослужащие российской армии с позывными Коловрат и Рассвет подбили американский танк Abrams под Авдеевкой 3 марта. Бой шел около населенного пункта Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе подбил и второй такой танк.

Ранее сообщалось, что что российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#танк
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Сырский доложил шефу Пентагона о ситуации на фронте
Главком ВСУ Сырский отчитался шефу Пентагона Остину о ситуации на фронте
05 марта 2024, 10:24

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил текущую ситуацию на линии фронта и изменения, происходящие на различных направлениях. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня был важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым мы проинформировали главу Пентагона о текущей обстановке на фронте и обсудили изменения, происходящие на ключевых направлениях», — отмечается в сообщении.
Главнокомандующий также подчеркнул, что проводится активная работа по обеспечению потребностей украинской армии.

Ранее Александр Сырский посетил передовую линию и оценил ситуацию для Украины как «сложную». Он отметил, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях фронта. Наиболее сложная обстановка сложилась на направлениях в районах Авдеевки и Запорожья.

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#сша
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#работа
#контроль
#всу
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Российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне
05 марта 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Tylinek

Российский тяжёлый снайпер с позывным Лис уничтожил высокопоставленного украинского офицера метким выстрелом через щель в окне. Суда по радиоперехвату, убитый был полковником ВСУ, командиром батальона разведки.
Работал по цели российский стрелок ночью, передаёт ТАСС. В здании, где находились украинские командиры, были в целях безопасности заколочены все окна, но в одном из оконных проёмов между досками была едва заметный промежуток. Когда комбат разведки ВСУ остановился напротив щели, он тут же получил две пули в область шеи. Позже из перехваченных переговоров украинцев стали известны высокий чин и должность ликвидированного офицера.

По словам Лиса, работа снайпера часто приходится на ночное время, когда противник ослабляет бдительность. Современные оптико-электронные приборы позволяют безошибочно отслеживать цели. Боец рассказал, что ему пока не приходилось участвовать в снайперских дуэлях со стрелками ВСУ, но однажды он работал по элитному подразделению Сил специальных операций Украины.

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#работа
#всу
#окно
#выстрел
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Битва за Красногоровку и заход в Терны: последние новости СВО
05 марта 2024, 08:49

Фото: istock /Tomas Ragina

Российские военнослужащие продвинулись на Луганском направлении, расширив зону контроля. Где позиции ВСУ под постоянными ударами ВС РФ и какой населенный пункт заняли российские бойцы, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские бойцы смогли продвинуться на южной окраине Красногоровки и закрепиться на улице Школьная, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активные боевые действия продолжаются, стороны обмениваются взаимными артобстрелами. Продвижение ВС РФ также зафиксировано в районе Новомихайловки.

Севернее Орловки также есть продвижение в сторону Тоненького. К востоку от города подразделения ВС РФ заняли лесополосу, около железной дороги и выйти на улицу Ватутина. На фоне продвижения ВС РФ есть вероятность, что ВСУ могут оставить северную часть населенного пункта вдоль реки Осикова с целью выровнять линию фронта.

Запорожское направление


ВС РФ атакуют южные и юго-восточные окраины Работино. С обеих сторон активно работает артиллерия, а сам населённый пункт преимущественно продолжает оставаться в серой зоне. Российские военные ведут постоянный огонь по позициями противника в Орехове, Пятихатках, Малой Токмачке.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки, Богдановки. В районе Ивановского российским бойцам удалось расширить зону контроля.


Луганское направление


ВС РФ применяют средства дальнего поражения и продолжают продвигаться у Ямполевки и Тернов. Позиции противника под ударом российской армии в Табаевке и Синьковке.

Также сообщается о продвижении ВС РФ в районе Тернов.
«ВС РФ зашли в н.п. Терны с восточной стороны. Работает тяжелая артиллерия, РСЗО, ВКС», - рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Артёмовское направление


В районе Часов Яр российская армия вытесняет Вооруженные Силы Украины к юго-западным окраинам Ивановского (Красного), западнее Артёмовска. Также поступают сообщения о столкновениях у Богдановки.

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В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ
Картаполов: БПЛА могли долететь до Петербурга из Харьковской или Сумской области
05 марта 2024, 08:28

Фото: istock / aapsky

Украинские беспилотные летательные аппараты могли долететь до Санкт-Петербурга из северных районов Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в разговоре с изданием «Фонтанка».
Как утверждает парламентарий, западные партнеры поставляют Киеву беспилотники повышенного радиуса действия, которые могут долететь до Северной столицы с подконтрольных Киеву территорий.

«Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. 20 килограммов нагрузки может нести», — пояснил Картаполов.
Он отметил, что США передает ВСУ разведывательную информацию о районах с российской системой ПВО, и операторы украинских дронов строят маршруты в обход этих участков, что также помогает беспилотнику преодолеть большое расстояние.

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#беспилотник
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#всу
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Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили три БПЛА ВСУ над Белгородской областью
05 марта 2024, 07:46

Фото: istock / rancho_runner

Средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской области. Об этом информирует Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Отмечается, что ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на вторник, 5 марта, прогремели множественные взрывы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#пво
#беспилотник
#бпла
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В России указали на уязвимые места Abrams
Командир БПЛА: Танки M1 Abrams следует атаковать в моторный отсек
05 марта 2024, 06:39

Фото: iStock/dr_evil

Нейтрализация американского танка M1 Abrams с помощью беспилотников FPV требует атаки моторного отсека или пространства между корпусом и башней , объяснил командиру российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Рассвет в видеоролике, опубликованном Telegram-каналом «Народный фронт».
«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — отметил он.

По словам командира, трудностей с выводом из строя танка не возникло.

Ранее сообщалось об уничтожении двух танков Abrams и эвакуационного тягача под Авдеевкой.

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#дрон
#танки
#сша
#украина
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Во Франции заявили о продаже денежной помощи ЕС на Украине
Политик Филиппо: 16 млрд евро помощи ЕС бесследно исчезли на Украине
05 марта 2024, 05:28

Фото: РИА Новости:Кристина Афанасьева

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал исчезновение более 10 миллиардов евро помощи Европейского союза Украине, сообщается на его странице в социальной сети X.
Филиппо осудил исчезновение финансовой помощи ЕС Украине, напомнив, что денежная помощь Евросоюза Киеву в размере 16 миллиардов евро бесследно исчезла.

«О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» – возмутился Филиппо.

Ранее Филиппо призвал Францию покинуть ЕС и НАТО.

До этого он заявил о потенциальной опасности создания армии Евросоюза.

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#франция
#украина
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