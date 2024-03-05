В Воронеже объявили авиационную опасность

Фото: сайт Кремля
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о приближении беспилотных летательных аппаратов к Воронежу.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны города находятся в состоянии готовности для возможного противодействия атаке. В связи с этим в Воронеже объявлена авиационная опасность.
Напомним, 29 февраля мэрия Воронежа также сообщила о приближении пяти беспилотных летательных аппаратов к городу. Позднее местные власти уточнили, что эти БПЛА не пересекли границ Воронежской области. Также 18 февраля над Воронежем был сбит беспилотный летательный аппарат, при этом никто не пострадал.
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«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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Артем Кузьмин