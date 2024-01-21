Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 25

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Глава ДНР Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших - до 20.
До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщал в телеграм-канале, что при обстреле ВСУ Кировского района Донецка погбли 18 человек. Данные о пострадавших продолжают поступать.
Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.
Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.
Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18
В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.Читайте также:
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Мария Фирсова