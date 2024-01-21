Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 25

Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 25

21 января 2024, 14:44
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Глава ДНР Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших - до 20.
До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщал в телеграм-канале, что при обстреле ВСУ Кировского района Донецка погбли 18 человек. Данные о пострадавших продолжают поступать.

Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.


Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.
Читайте также:

Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18

В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска
#всу
#сво
#украина
#погибшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развожаев сообщил, что в Севастополе опять объявили воздушную тревогу
21 января 2024, 15:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в Севастополе опять объявлена воздушная тревога.
Отметим, что в этот же день воздушную тревогу объявляли в 13.03 мск. Также из-за воздушной тревоги было перекрыто движение по Крымскому мосту.

После чего Минобороны РФ сообщило, что над Черным морем были уничтожены две ракеты украинских войск рядом с западным побережьем Крымского полуострова. Развожаев подчеркнул, что все службы города находятся в состояние боевой готовности.

Ранее глава ДНР Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших — до 20. Сегодня ВСУ также обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО.

Читайте также:

В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

В районе Севастополя сбили воздушную цель

Над Черным морем ликвидированы две ракеты ВСУ
#минобороны рф
#тревога
#днр
#всу
#ракеты
#воздушная тревога
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Черным морем ликвидированы две ракеты ВСУ
21 января 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/NickolayV

Минобороны РФ сообщает, что над Черным морем уничтожены две ракеты ВСУ.
«Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ»,-заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря рядом с западным побережьем Крымского полуострова.

Киевские мониторинговые ресурсы сообщили, что пуски крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG в направлении Крыма выполняли украинские Су-24М.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

Читайте также:

Буданов заявил, что без дополнительной мобилизации не обойдётся

Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 25

В районе Севастополя сбили воздушную цель
#всу
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Буданов заявил, что без дополнительной мобилизации не обойдётся
21 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Olena_Z

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина не обойдётся без дополнительной мобилизации.
Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка ощутима», — говорит Буданов
Буданов не согласен с оценкой того, что украинское контрнаступление на фронте минувшим летом полностью провалилось. По его словам, нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».

Также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.

Читайте также:

Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым

Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 25

Зеленский рассказал, сколько Украина продержалась бы без помощи
#всу
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В районе Севастополя сбили воздушную цель
ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя
21 января 2024, 14:10

Фото: iStock/e-crow

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь.
По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.

Читайте также:

В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18

Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
#движение
#военные
#тревога
#всу
#минобороны
#удар
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский рассказал, сколько Украина продержалась бы без помощи
Зеленский заявил, что Украина могла проиграть в первые дни конфликта
21 января 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Без помощи Запада Украина смогла бы оказывать сопротивление только первые дни или недели конфликта.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский телеканалу 4 News.

«Без этой поддержки мы могли бы сражаться в те первые дни, в те дни, недели, может быть, месяцы, а не три года», — заявил Владимир Зеленский.
Также он отметил, что Киеву требуется ещё больше помощи от Запада.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.

Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.

Читайте также:

WSJ: Зеленский пользуется военным положением, чтобы устранить конкурентов

Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым

Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ
#всу
#украина
#сво
#новости
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
21 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.
Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек. Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.

Читайте также:

Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18

Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым

Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
#украина
#всу
#политика
#новости
#крымский мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число погибших при украинском обстреле Кировского района Донецка достигло 18
21 января 2024, 13:33

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек.
Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13. Еще десять человек получили ранения.

Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.

Читайте также:

В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 13

Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
#данные
#человек
#сотрудники
#днр
#всу
#денис пушилин
#удар
#погибшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
21 января 2024, 12:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. Об этом сообщает Financial Times.
По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. На Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Также разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском.

Читайте также:

Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области

«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском

МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
#военные
#дрон
#прогноз
#всу
#вс рф
#минобороны
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
21 января 2024, 12:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Украинские войска потеряли до 55 солдат.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР от ВСУ, полностью взяв его под свой контроль. ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные полностью освободили село Веселое в ДНР от ВСУ

«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском

МО РФ: ПВО за сутки сбила две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО и 91 дрон ВСУ
#военные
#контроль
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф