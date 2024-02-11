Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле

Фото: iStock/DmyTo
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девочку, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По счастливой случайной прохожей удалось спасти подростка: она смогла разогнать животных.
Инцидент произошел рано утром 10 февраля у дома № 50а на улице Металлургов. О состоянии школьницы и о ее возможных травмах не сообщается.
По словам очевидца, девочка, предположительно, шла из школы, когда на нее набросилась стая собак. Это не первый случай подобных происшествий в этом районе. Очевидица также поделилась, что сама испытала шок от увиденного.
Читайте также:
Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево
СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку
Кинолог Малиновский: При встрече со стаей собак надо вести себя как хищник
Инцидент произошел рано утром 10 февраля у дома № 50а на улице Металлургов. О состоянии школьницы и о ее возможных травмах не сообщается.
Читайте также:
Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево
СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку
Кинолог Малиновский: При встрече со стаей собак надо вести себя как хищник
Артем Кузьмин