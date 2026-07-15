Стая собак защитила двух женщин от насильника
В австралийском городе Мельбурн шесть собак защитили двух хозяек от нападавшего мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл, когда злоумышленник неожиданно выбежал из кустов и набросился на первую женщину. Ей удалось вырваться и отбежать в сторону.
Тогда мужчина переключил внимание на вторую австралийку, но и она не растерялась и дала ему отпор. В этот момент все шесть собак, принадлежавших обеим пострадавшим, одновременно бросились на обидчика. Одно из животных схватило нападавшего за ногу и прокусило ему брюки.
Мужчина громко кричал и пытался отбиваться от стаи, однако в итоге не выдержал и ретировался в туннель под местной автострадой. С того момента полиция ведёт активные поиски преступника, но он всё ещё остаётся на свободе. Правоохранители квалифицировали этот случай как попытку изнасилования.
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