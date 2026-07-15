Стая собак защитила двух женщин от насильника

15 июля 2026, 12:57

В Австралии собаки встали на защиту хозяек во время уличного нападения

Фото: Istock/Jai Jaggi

В австралийском городе Мельбурн шесть собак защитили двух хозяек от нападавшего мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.