Россиянин удерживал женщину на даче и насиловал

15 июля 2026, 12:35

Жителя Бурятии арестовали за изнасилование бывшей сожительницы на даче

Фото: iStock/cyano66

Жителя Бурятии арестовали за изнасилование и незаконное лишение свободы бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.