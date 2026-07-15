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Россиянин удерживал женщину на даче и насиловал

Жителя Бурятии арестовали за изнасилование бывшей сожительницы на даче
Фото: iStock/cyano66

Жителя Бурятии арестовали за изнасилование и незаконное лишение свободы бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По версии следствия, все произошло в конце июня этого года на даче женщины в Заиграевском районе. Мужчина под предлогом оказания помощи приехал на к экс-партнерше и напал на нее. Злоумышленник надругался над несчастной и несколько часов удерживал ее в доме.

Позже потерпевшая написала заявление в полицию, после чего подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что жителя Тюменской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней соседки с задержкой развития.

Лидия Пономарева

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