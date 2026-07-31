Стена аварийного дома снова обрушилась в Саратове

31 июля 2026, 16:52

Мэр Молчанов: предварительно, никто не пострадал при обрушении стены в Саратове

Фото: istockphoto/Dmitriy Prokofev

В Саратове зафиксировали новое обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение произошло в нежилых подъездах, пострадавших, предварительно, нет. Об этом сообщил в Макс глава города Игорь Молчанов.