Стена аварийного дома снова обрушилась в Саратове
В Саратове зафиксировали новое обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение произошло в нежилых подъездах, пострадавших, предварительно, нет. Об этом сообщил в Макс глава города Игорь Молчанов.
На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения. Градоначальник поручил своему первому заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину незамедлительно выехать на место для оперативного реагирования.
Это уже второе обрушение в указанном доме за последние месяцы. Аналогичный случай произошел в октябре 2025 года, тогда эвакуировали 38 человек, которых разместили в гостиницах. Никто не пострадал. По факту того инцидента Следственным управлением СК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Пятиэтажный дом построили в 1957 году и признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2020 года на основании постановления администрации Саратова. Согласно документу, отселение и снос здания должны были завершить до 14 февраля 2022 года. Однако обязательства до сих пор не выполнили.
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